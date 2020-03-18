Россия ограничивает авиасообщение с Великобританией, США и ОАЭ из-за коронавируса
Россия с 20 марта вводит временные ограничения на полеты в Великобританию, США и ОАЭ. Такое поручение сделал глава правительства РФ Михаил Мишустин. Об этом говорится на сайте кабмина.
В сообщении отмечается, что ограничения касаются пассажирских перевозок с территории России и в обратном направлении. Остаются лишь рейсы из столичного аэропорта Шереметьево в Лондон, Нью-Йорк, Абу-Даби и обратно. Сохранятся также чартерные рейсы для вывоза всех граждан, находящихся в другой стране, на родину.
Ранее сообщалось, что почти две тысячи российских туристов застряли в Черногории из-за коронавируса. Официальный представитель МИД РФ заявила, что проблема в черногорской стороне, сообщает телеканал «360».
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