Россия ограничивает авиасообщение с Великобританией, США и ОАЭ из-за коронавируса

Россия с 20 марта вводит временные ограничения на полеты в Великобританию, США и ОАЭ. Такое поручение сделал глава правительства РФ Михаил Мишустин. Об этом говорится на сайте кабмина.

Российские авиакомпании не могут вывезти россиян из Черногории

В сообщении отмечается, что ограничения касаются пассажирских перевозок с территории России и в обратном направлении. Остаются лишь рейсы из столичного аэропорта Шереметьево в Лондон, Нью-Йорк, Абу-Даби и обратно. Сохранятся также чартерные рейсы для вывоза всех граждан, находящихся в другой стране, на родину.

Ранее сообщалось, что почти две тысячи российских туристов застряли в Черногории из-за коронавируса. Официальный представитель МИД РФ заявила, что проблема в черногорской стороне, сообщает телеканал «360».

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ФОТО: pixabay.com
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