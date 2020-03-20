Россиян из четырех стран эвакуируют в ближайшие три дня
Российских граждан, находящихся в Испании, Черногории, Португалии и Молдавии, эвакуируют на родину в ближайшие три дня на фоне пандемии коронавируса. Об этом «Интерфакс» сообщили в Росавиации.
Так, по данным агентства, по три рейса российских авиакомпаний будут организованы из Испании и Черногории, четыре рейса – из Португалии, еще два рейса вылетят из Молдавии.
В ведомстве отметили, что в семи странах наблюдается сложная ситуация с перевозкой россиян, среди них Венгрия, Марокко, Испания, Черногория, Молдавия, Мальта и Португалия. Причиной являются введенные странами ограничения на перемещение, а также отмена авиасообщения. В частности, в Марокко необходимо получить ряд разрешений на перевозку.
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