Россия ввела уголовное наказание за разрушение памятников защитникам Отечества

Теперь уголовное наказание устанавливается за уничтожение или повреждение расположенных на территории России или за ее пределами воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или посвященных дням воинской славы России, передает АГН «Москва».

За такие действия вводится штраф в размере до 3 млн руб. или в размере заработной платы за период до трех лет либо принудительные работы. Максимальное предусмотренное наказание за это - лишение свободы до трех лет.

Более строгое наказание ожидает за то же деяние, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Здесь штраф предусмотрен до 5 млн рублей, а тюремный срок до пяти лет.

Летом прошлого года председатель Госдумы Вячеслав Володин во время визита в Сербию осудил разрушение в Харькове памятника маршалу Георгию Жукову. События в Харькове он назвал проявлением цинизма и неблагодарности, подчеркнув при этом что акт вандализма «вызывает осуждение у каждого, кто чтит память героев войны».







