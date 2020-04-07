Россия ввела уголовное наказание за разрушение памятников защитникам Отечества
За разрушение памятников и захоронений защитников Отечества в России вводится уголовное наказание. Такой закон подписал сегодня президент РФ Владимир Путин, сообщается на сайте Кремля.
Теперь уголовное наказание устанавливается за уничтожение или повреждение расположенных на территории России или за ее пределами воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или посвященных дням воинской славы России, передает АГН «Москва».
За такие действия вводится штраф в размере до 3 млн руб. или в размере заработной платы за период до трех лет либо принудительные работы. Максимальное предусмотренное наказание за это - лишение свободы до трех лет.
Более строгое наказание ожидает за то же деяние, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Здесь штраф предусмотрен до 5 млн рублей, а тюремный срок до пяти лет.
Летом прошлого года председатель Госдумы Вячеслав Володин во время визита в Сербию осудил разрушение в Харькове памятника маршалу Георгию Жукову. События в Харькове он назвал проявлением цинизма и неблагодарности, подчеркнув при этом что акт вандализма «вызывает осуждение у каждого, кто чтит память героев войны».
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