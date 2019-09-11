Бронзового солдата вернули на площадь в Таллине

Продюсерский центр «Сеть» создал цифровую копию памятника воинам-освободителям Эстонии на площади Тынисмяги в Таллине. Открытие виртуального памятника приурочено к годовщине установки монумента 22 сентября 1947-го года и 75-летию освобождения Таллина от фашистов. Цифровой объект доступен в бесплатном мобильном приложении «CyberHistory», через которое можно активизировать AR-версию монумента и получить информацию о нем, сообщили НСН в продюсерском центре.

Из-за демонтажа Бронзового солдата в 2007-году в Таллине начались массовые беспорядки, в которых десятки человек пострадали, сотни защитников памятника были задержаны. В ходе противостояния погиб россиянин Дмитрий Ганин.

В планах создателей проекта цифровое восстановление монументов героям Великой Отечественной, разрушенных националистами в Польше и на Украине, а также создание 3D-работ, призванных зафиксировать вехи новейшей истории.



