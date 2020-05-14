Россия впервые лишилась статуса «чайной страны»

Российские потребители, выбирая между чаем и кофе, впервые отдали предпочтение бодрящему напитку. Как отмечает РБК, гендиректор ассоциации Росчайкофе Рамаз Чантурия рассказал, что в прошлом году потребление напитков, приготовленных из кофе в зернах, молотого, растворимого кофе и кофейных смесей составило 180 тысяч тонн. При этом, потребление чая, без учета травяных смесей, лишь 140 тысяч. Чантурия подчеркнул, что в предыдущие два года наши соотечественники употребляли примерно одинаковое количество кофе и чая — по 160 тысяч тонн, до этого чай был лидером.

Отметим, что увеличение потребления кофе фиксируют и крупные продуктовые ретейлеры: наибольшей популярностью пользуется растворимый, но интерес к зерновому, молотому и капсульному кофе также растет.

«Росчайкофе» подтверждает скорое повышение цен

Ранее НСН писала, что Bloomberg прогнозирует нехватку рабочих на кофейных плантациях в Южной Америки из-за коронавируса. Введение санитарных норм, транспортные ограничения и временное закрытие банков агентство называет в числе причин, по которым ожидается дефицит рабочих рук. В Бразилии, Перу и Колумбии фиксируется наиболее тяжелая ситуация, пишет Газета.ru.

Ранее председатель Союза Потребителей России Пётр Шелищ в эфире НСН заявил, что рост цен неизбежен. По его словам, падение курса рубля негативно влияет на цены уже на протяжении нескольких десятилетий.

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ФОТО: Flickr.com // Your Best Digs
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