Россия возобновит полеты в восемь стран
11 марта 202210:43
Россия снимает введенные в связи с пандемией ограничения на полеты в восемь стран. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.
Как отметили в ведомстве, запрет был отменен 9 марта в соответствии с решением правительства. Россия разрешила нерегулярные и регулярные полеты в Азербайджан, Армению, Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Иран, пишет РИА ФАН.
Полеты будут осуществляться на взаимной основе, отмечает Ura.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru