Ограничения на полеты на юг России продлили до 20 марта

Минтранс продлил до 20 марта закрытие воздушного пространства на юге России. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в ведомстве.

Россия закрыла своё воздушное пространство для 36 стран

По словам собеседника агентства, ограничения будут действовать до 3:45 мск 20 марта.

Закрытие воздушного пространства юга страны до 20 марта подтверждает РБК, ссылаясь на пресс-службу управляющего аэропортами Сочи, Краснодара и Анапы холдинга «Аэродинамика».

Ранее ограничение на полеты действовало до 14 марта, напоминает РИА ФАН. Воздушное пространство в регионах, близких к украинской границе, закрыли на фоне спецоперации РФ на Украине, пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
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