Ограничения на полеты на юг России продлили до 20 марта

По словам собеседника агентства, ограничения будут действовать до 3:45 мск 20 марта.

Закрытие воздушного пространства юга страны до 20 марта подтверждает РБК, ссылаясь на пресс-службу управляющего аэропортами Сочи, Краснодара и Анапы холдинга «Аэродинамика».

Ранее ограничение на полеты действовало до 14 марта, напоминает РИА ФАН. Воздушное пространство в регионах, близких к украинской границе, закрыли на фоне спецоперации РФ на Украине, пишет Ura.ru.

