Россия вошла в топ-10 стран с самыми неверными супругами
Россия вошла в топ-10 стран, где люди чаще всего изменяют своим супругам, говорится на сайте проекта World Population Review.
Рейтинг стран с наибольшим количеством изменщиков возглавили США - там в неверности признался 71% респондентов. В десятку «изменщиков» также попали жители Великобритании, Германии, Таиланда, Бразилии, Японии, Франции, Австралии и Румынии. В этих странах не сумели сохранить верность своим супругам от 68% до 44%.
Россия заняла седьмое место — об изменах сообщили 53% респондентов, и чаще всего россияне имели внебрачную связь с незнакомцами. Отмечается, что при формировании рейтинга учитывался опыт пар, состоящих в браке или в гражданском союзе.
Ранее сексолог Юлия Варра в беседе с «Радиоточкой НСН» заявила, что женщины весной прихорашиваются, меняя шубы на юбки и декольте, а мужчины включают «собачьи инстинкты».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru