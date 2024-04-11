Россия вошла в топ-10 стран с самыми неверными супругами

Рейтинг стран с наибольшим количеством изменщиков возглавили США - там в неверности признался 71% респондентов. В десятку «изменщиков» также попали жители Великобритании, Германии, Таиланда, Бразилии, Японии, Франции, Австралии и Румынии. В этих странах не сумели сохранить верность своим супругам от 68% до 44%.

Россия заняла седьмое место — об изменах сообщили 53% респондентов, и чаще всего россияне имели внебрачную связь с незнакомцами. Отмечается, что при формировании рейтинга учитывался опыт пар, состоящих в браке или в гражданском союзе.

Ранее сексолог Юлия Варра в беседе с «Радиоточкой НСН» заявила, что женщины весной прихорашиваются, меняя шубы на юбки и декольте, а мужчины включают «собачьи инстинкты».

