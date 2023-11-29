Раз в неделю: Сексолог раскрыла причину нехватки секса у россиян

«Такая обстановка не только в России, а во всем мире. Сейчас тенденция такая, что все хотели бы лучше, все хотели бы больше. На самом деле, занятие раз в неделю или раз в месяц – норма, не трагедия. Трагедия – когда ко мне, например, приходят женщины 40 лет и говорят, что у них 10 лет нет секса. Когда мы обсуждаем проблемные семьи, все они говорят о нехватке секса в отношениях. Когда же отношения хорошие, в которых люди понимают друг друга, они не жалуются на нехватку секса. Хотя, смотря на количество, мы видим: что там раз в неделю, что там», - отметила собеседница НСН.

По ее словам, сексуальную энергию очень трудно направить в нужное русло без должной подготовки.

«Чтобы действительно трансформировать сексуальную энергию в какое-нибудь другое русло, нужно обладать глубоким пониманием этого процесса, методиками, интеллектом и так далее. Все это недоступно практически всем обычным людям. Поэтому что? Мастурбация! Но это не заменяет обычный секс», - уточнила эксперт.

Сексолог заверила, что у отказа в занятии сексом могут быть разные причины, в которых необходимо разобраться.

«Отказ в сексе может быть как наказание партнеру или нежелание этой близости, потому что не удовлетворяются эротические триггеры партнера. Тут нужно разбираться, когда это все началось, где была та точка. Иногда он ей вот два года шубу не покупает, а потом у нее резко начала болеть голова. Зачастую люди сами не могут между с собой договориться, им стоит обращаться за помощью к психологу-сексологу. Самое важное слушать и слышать», - заключила Варра.

Чаще всего участники опроса ВЦИОМ называли секс источником удовольствия (66%), а также способом выразить любовь близкому человеку (61%). Почти каждый второй при этом считает секс физиологической потребностью (48%), а ещё 42% - возможностью продолжения рода, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

