«Только одно желание!»: Весну назвали хорошим временем для новых романов

«С точки зрения гормонов, весной все просыпается. И дофамин срабатывает, и окситоцин, и начинает бить тестостерон. В результате мужчины начинают по-другому смотреть на женщин, у женщин на фоне этих взглядов начинается период прихорашивания, и весной происходит взаимная стимуляция полов. Кроме того, этому способствует потепление, когда женщины начинают немного раздеваться и немножко оголяться. Те самые бесформенные существа в шубах, которых мы видели зимой, вдруг становятся красивыми и элегантными, в коротких юбках, с декольте, и сразу все активизируется», - сказала Варра.

По ее мнению, весна хорошее время для новых знакомств, при этом мужчинам не стоит уподобляться животным.

«Весна – отличный период для больших свершений, консолидации психологической и сексуальной энергии, ну и для заведения новых романов. При этом в большей степени реакция на весну касается мужчин. С ними происходит то, что сейчас с моей собакой: убегает из дома, начинает на всех лаять, перестает жрать и только одно желание: ищет где бы как бы кого бы», - призналась собеседница НСН.

Кинокритик Давид Шнейдеров ранее говорил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что прокатный потенциал фильмов категории «18+» уступает сказкам и семейным фильмам. При этом он назвал в числе составляющих успеха фильма «Мастер и Маргарита» грудь актрисы Юлии Снигирь, которую, по словам кинокритика, хвалили даже ненавистники картины.

