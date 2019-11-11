Россия вошла в десятку самых пьющих стран мира
Россия заняла седьмое место в рейтинге самых пьющих стран мира. Исследование было проведено организацией экономического развития и сотрудничества «Здоровье вкратце».
Согласно результатом рейтинга, самой пьющей страной оказалась Литва – здесь на одного жителя страны приходится более 12 литров алкоголя. Второе место заняла Австрия, а третье поделили Франция и Чехия, сообщает Ura.ru.
Также в десятку попали Люксембург, Латвия и Ирландия, а также Венгрия, отмечает «Свободная пресса».
Ранее американские специалисты из университета Пенсильвании и медицинской школы Икан в Маунт-Синай выяснили, что употребление алкоголя необратимо отражается на мозге, из-за чего возникает зависимость от спиртного и риск рецидива после излечения алкоголизма. Главный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн в эфире НСН подтвердил результаты этих исследований
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