30% россиян рискуют стать алкоголиками
Евгений Брюн в эфире НСН рассказал, как формируется зависимость от спиртного.
Американские специалисты из университета Пенсильвании и медицинской школы Икан в Маунт-Синай выяснили, что употребление алкоголя необратимо отражается на мозге, из-за чего возникает зависимость от спиртного и риск рецидива после излечения алкоголизма.
Главный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн в эфире НСН подтвердил результаты этих исследований.
«Первое и главное действие этанола – токсическое. Он нарушает внутриклеточный обмен, внутриклеточное дыхание и клетка, в сущности, сначала впадает в анабиоз, а потом умирает. Это неотвратимо. И опьяняющее действие здесь побочное, а иногда напрямую связанное с гипоксией головного мозга», - рассказал Брюн.
По его словам, около 20-30% россиян рискуют оказаться зависимыми от алкоголя.
«Нормы поведения в христианском мире, к сожалению, позволяют употребление алкоголя. Когда человек регулярно принимает алкоголь, то зависимость возникает у ряда людей, примерно 20% населения. Так что 20%, а то и 30% злоупотребляющих алкоголем подвержены рискам», - добавил Брюн.
Ранее сообщалось, что комитет Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о восстановлении в России системы вытрезвителей.
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