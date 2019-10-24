30% россиян рискуют стать алкоголиками

«Первое и главное действие этанола – токсическое. Он нарушает внутриклеточный обмен, внутриклеточное дыхание и клетка, в сущности, сначала впадает в анабиоз, а потом умирает. Это неотвратимо. И опьяняющее действие здесь побочное, а иногда напрямую связанное с гипоксией головного мозга», - рассказал Брюн.

По его словам, около 20-30% россиян рискуют оказаться зависимыми от алкоголя.

«Нормы поведения в христианском мире, к сожалению, позволяют употребление алкоголя. Когда человек регулярно принимает алкоголь, то зависимость возникает у ряда людей, примерно 20% населения. Так что 20%, а то и 30% злоупотребляющих алкоголем подвержены рискам», - добавил Брюн.

Ранее сообщалось, что комитет Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о восстановлении в России системы вытрезвителей.