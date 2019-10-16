Нарколог не поверил объявленному Минздравом сокращению числа алкоголиков

Министерство здравоохранения России подсчитало, что с 2008 по 2017 годы в стране количество зависимых людей от алкоголя сократилось на 37%, пишет «Интерфакс». Уменьшение произошло с 2,08 млн человек до 1,3 млн.

Психиатр-нарколог Александр Ковтун в эфире НСН заявил, что данной статистике нельзя верить.

«Выявление зависимых от алкоголя - это очень сложная задача. Они всегда пребывают в большой латентности, таких пациентов очень сложно выявить, диагностировать, а тем более поставить на учет. Статистика и раньше не отличалась большой достоверностью, а после введения международной классификации болезней десятого пересмотра, к которым Российская Федерация присоединилась около 20 лет назад, критерии постановки диагноза «алкоголизм» претерпели существенные изменения. И тот алкоголизм, который мы считали заболеванием 20 лет назад, и тот алкоголизм, который сейчас должны устанавливать по международным критериям, – это, можно сказать, разные болезни. При этом был некий переходный период, когда врачи пользовались разными критериями диагностики. Поэтому от этого статистика еще больше может быть искажена», – сказал Ковтун.