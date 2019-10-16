Нарколог не поверил объявленному Минздравом сокращению числа алкоголиков
Психиатр-нарколог в эфире НСН рассказал о двух видах постановки диагноза «алкоголизм».
Министерство здравоохранения России подсчитало, что с 2008 по 2017 годы в стране количество зависимых людей от алкоголя сократилось на 37%, пишет «Интерфакс». Уменьшение произошло с 2,08 млн человек до 1,3 млн.
Психиатр-нарколог Александр Ковтун в эфире НСН заявил, что данной статистике нельзя верить.
«Выявление зависимых от алкоголя - это очень сложная задача. Они всегда пребывают в большой латентности, таких пациентов очень сложно выявить, диагностировать, а тем более поставить на учет. Статистика и раньше не отличалась большой достоверностью, а после введения международной классификации болезней десятого пересмотра, к которым Российская Федерация присоединилась около 20 лет назад, критерии постановки диагноза «алкоголизм» претерпели существенные изменения. И тот алкоголизм, который мы считали заболеванием 20 лет назад, и тот алкоголизм, который сейчас должны устанавливать по международным критериям, – это, можно сказать, разные болезни. При этом был некий переходный период, когда врачи пользовались разными критериями диагностики. Поэтому от этого статистика еще больше может быть искажена», – сказал Ковтун.
Психиатр-нарколог также рассказал об отличиях двух систем.
«Раньше критерии были достаточно простые для постановки диагноза "алкоголизм второй стадии" - если есть у человека похмельный синдром (когда наутро порция алкоголя улучшает его состояние), то человек страдает алкоголизмом. Сейчас же необходимо расспрашивать человека о том, сколько он пьет, влияет ли это как-то на социальное его функционирование. Как правило, люди категорически отрицают такое влияние, они не видят проблем даже, когда им прямо на них указывают близкие, друзья, работодатель. В связи с чем пациент сообщает врачу недостоверную информацию. Новые критерии не хуже и не лучше, а такие как есть. Но они до сих пор полностью не прижились в нашей стране, это видно из историй болезни, медицинских карт пациентов, где врачи ставят диагноз по старым нормам», - пояснил Ковтун.
Минздрав также отметил, что в России снизилась заболеваемость алкогольными психозами в 2,2 раза, потребление алкоголя – с 15,7 до 9,3 литров на человека. Александр Ковтун считает, что это заслуга госполитики.
«Безусловно, количество алкогольных отравлений, психозов, осложнений от злоупотребления алкоголя уменьшилось. Во многом благодаря государственной политике, которая направлена на контроль оборота алкоголя, ограничение мест продажи, увеличения возраста, с которого разрешено приобретать алкоголь», - заключил собеседник.
Ранее НСН сообщала, что суд немецкого города Франкфурт-на-Майне признал состояние похмелья болезнью.
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