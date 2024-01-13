Россия вошла в пятерку стран с самым заметным ростом пенсий
Россия вошла в пятерку крупнейших экономик с наиболее заметным ростом пенсий в реальном выражении по состоянию на начало 2023 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Росстата и стран-участниц Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).
Так, в январе прошлого года самый заметный рост реальных пенсий по сравнению с аналогичным периодом предыдущих 12 месяцев зафиксировали в Турции — на 17,4%. За республикой следуют Мексика с ростом этого показателя на 15,6%, Бельгия с 2,8% у Бельгии, Испания (2,5%) и Россия (2,4%).
Отмечается, что РФ по росту реальных пенсий обошла США: выплаты в Штатах на начало 2023 года выросли на 2,2%.
Ранее в России анонсировали индексацию социальных пенсий на 7,5% с 1 апреля 2024 года, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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