Россия вошла в пятерку стран с самым заметным ростом пенсий

Так, в январе прошлого года самый заметный рост реальных пенсий по сравнению с аналогичным периодом предыдущих 12 месяцев зафиксировали в Турции — на 17,4%. За республикой следуют Мексика с ростом этого показателя на 15,6%, Бельгия с 2,8% у Бельгии, Испания (2,5%) и Россия (2,4%).

Отмечается, что РФ по росту реальных пенсий обошла США: выплаты в Штатах на начало 2023 года выросли на 2,2%.

Ранее в России анонсировали индексацию социальных пенсий на 7,5% с 1 апреля 2024 года, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

