Депутат Бессараб: Пенсия в 50 тысяч рублей возможна при зарплате в 120 тысяч
Россияне могут добиться пенсии в размере 50 тысяч рублей, если их зарплата составляет не менее 120 тысяч. Об этом рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с «Лентой.ру».
Парламентарий напомнила, что согласно частично ратифицированной в России 102-й Конвенции ООН замещение утраченного заработка должно составлять около 40% от зарплаты.
«То есть мы понимаем, что, чтобы заработок был примерно 50 тысяч, зарплата должна быть не меньше 120 тысяч рублей. Теоретически при этой зарплате — 120-140 тысяч рублей — уже можно будет рассчитывать на то, что индивидуально пенсионер получит такую пенсию», — отметила Бессараб.
По словам депутата, сейчас заработки россиян не позволяют делать отчисления, благодаря которым они могли бы получать такие выплаты. К концу 2024 году средняя пенсия составит лишь около 24 тысяч рублей.
Бессараб посоветовала гражданам правильно выбирать зарплату и «белую» работу, чтобы в будущем рассчитывать на хорошую пенсию.
Ранее стало известно, что самые высокие пенсии в РФ получают пожилые жители Чукотки: выплаты в регионе составляют 39,9 тысячи рублей, пишет «Свободная пресса».
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