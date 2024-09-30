Россия вошла в десятку стран с самыми дешевыми загранпаспортами

Изготовление загранпаспорта в среднем обойдется жителям стран «Большой двадцатки» (G20) в 98 долларов, РФ по дешевизне пошлины заняла седьмое место среди них. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на открытые данные.

Рейтинг был составлен на основе величины госпошлины, которую нужно уплатить взрослому за изготовление загранпаспорта сроком действия в 10 лет. В России она составляет шесть тысяч рублей или 65 долларов, для детей до 14 лет паспорт будет стоить в два раза дешевле.