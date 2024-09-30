Россия вошла в десятку стран с самыми дешевыми загранпаспортами

Изготовление загранпаспорта в среднем обойдется жителям стран «Большой двадцатки» (G20) в 98 долларов, РФ по дешевизне пошлины заняла седьмое место среди них. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на открытые данные.

Рейтинг был составлен на основе величины госпошлины, которую нужно уплатить взрослому за изготовление загранпаспорта сроком действия в 10 лет. В России она составляет шесть тысяч рублей или 65 долларов, для детей до 14 лет паспорт будет стоить в два раза дешевле.

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При этом дешевле всего изготовление документа обойдется жителям Китая – 18 долларов. Второе место заняла Индия, где изготовление загранпаспорта стоит 23 доллара, такой же показатель у Индонезии. На третьем месте расположилась ЮАР – там пошлина составляет 33 доллара.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Георгий Мохов сообщил НСН, что туристы все чаще добиваются компенсации через суд при изъятии загранпаспорта на границе, если удается доказать, что ошибка в документе – ответственность МВД, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Павел Лисицын
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