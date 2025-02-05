Россия вернула из украинского плена 150 военных
5 февраля 202516:48
Россия вернула 150 военнослужащих из украинского плена, сообщили в Минобороны России.
В российском оборонном ведомстве отметили, что взамен были переданы 150 военнопленных ВСУ.
Возвращенные из плена российские военные находятся на территории Белоруссии, им оказывают помощь, отметили в ведомстве. Там сообщили, что посреднические усилия оказали власти ОАЭ.
Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что по данным на 5 июня 2024 года в России находилось 6465 украинских военнопленных, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru