Россия и Украина обменялись пленными по формуле «25 на 25»

В ведомстве указали, что в настоящее время они находятся на территории Белоруссии, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. Также военнослужащим предоставили возможность связаться с родными.

«Все освобождённые будут доставлены в РФ для лечения и реабилитации в медучреждениях Минобороны РФ», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что украинской стороне были переданы 25 военнопленных ВСУ. Посреднические усилия в переговорном процессе оказали ОАЭ.

Ранее Россия и Украина обменялись пленными по формуле «150 на 150», сообщает RT.

