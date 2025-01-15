Россия и Украина обменялись пленными по формуле «25 на 25»

Россия вернула с подконтрольной Украине территории 25 российских военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

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В ведомстве указали, что в настоящее время они находятся на территории Белоруссии, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. Также военнослужащим предоставили возможность связаться с родными.

«Все освобождённые будут доставлены в РФ для лечения и реабилитации в медучреждениях Минобороны РФ», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что украинской стороне были переданы 25 военнопленных ВСУ. Посреднические усилия в переговорном процессе оказали ОАЭ.

Ранее Россия и Украина обменялись пленными по формуле «150 на 150», сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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