Россия и Украина обменялись пленными по формуле «25 на 25»
Россия вернула с подконтрольной Украине территории 25 российских военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
В ведомстве указали, что в настоящее время они находятся на территории Белоруссии, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. Также военнослужащим предоставили возможность связаться с родными.
«Все освобождённые будут доставлены в РФ для лечения и реабилитации в медучреждениях Минобороны РФ», - говорится в сообщении.
Также отмечается, что украинской стороне были переданы 25 военнопленных ВСУ. Посреднические усилия в переговорном процессе оказали ОАЭ.
Ранее Россия и Украина обменялись пленными по формуле «150 на 150», сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru