Третья группа российских военнопленных возвращена из Украины
Россия вернула с подконтрольной Украине территории очередную группу российских военнослужащих. Как заявили в Минобороны РФ, это уже третий обмен в рамках договоренностей, достигнутых 2 июня в Стамбуле.
Отмечается, что взамен украинской стороне была передана группа военнопленных ВСУ.
В ведомстве указали, что российские военнослужащие были доставлены в Белоруссию, откуда они вылетят в Россию «для прохождения лечения и реабилитации» в медучреждениях министерства.
Ранее помощник президента РФ Владимир Мединский анонсировал срочные «санитарные обмены» тяжелоранеными с Украиной, сообщает RT.
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