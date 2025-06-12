Третья группа российских военнопленных возвращена из Украины

Россия вернула с подконтрольной Украине территории очередную группу российских военнослужащих. Как заявили в Минобороны РФ, это уже третий обмен в рамках договоренностей, достигнутых 2 июня в Стамбуле.

МО РФ: Вторая группа российских военнопленных возвращена из Украины

Отмечается, что взамен украинской стороне была передана группа военнопленных ВСУ.

В ведомстве указали, что российские военнослужащие были доставлены в Белоруссию, откуда они вылетят в Россию «для прохождения лечения и реабилитации» в медучреждениях министерства.

Ранее помощник президента РФ Владимир Мединский анонсировал срочные «санитарные обмены» тяжелоранеными с Украиной, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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