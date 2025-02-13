Россия ужесточает меры борьбы со страховым мошенничеством

В России усиливаются меры против страхового мошенничества, что стало реакцией на рост числа афер в последние годы. «ФедералПресс» со ссылкой на экспертов пишет, что аферы приводят к многомиллиардным убыткам для страховых компаний и росту стоимости полисов для честных клиентов.

Страховые компании активно внедряют технологии, такие как искусственный интеллект и Big Data, для анализа данных и выявления подозрительных операций. Основными схемами мошенничества остаются подделка документов, инсценировка страховых случаев и завышение ущерба.

Обязательную маркировку звонков введут для защиты от мошенников

Эксперты подчеркивают, что важным шагом в борьбе с мошенниками является сотрудничество с правоохранительными органами и обмен информацией между страховщиками. Также активно проводятся образовательные кампании для клиентов, чтобы они могли распознавать мошенничество.

Власти продолжают совершенствовать законодательство, увеличивая ответственность для нарушителей. Опрошенные изданием эксперты подчеркивают, что комплексный подход позволит значительно снизить уровень мошенничества на страховом рынке, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / IMAGO / Eibner
ТЕГИ:РоссияМошенники

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