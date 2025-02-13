Россия ужесточает меры борьбы со страховым мошенничеством

В России усиливаются меры против страхового мошенничества, что стало реакцией на рост числа афер в последние годы. «ФедералПресс» со ссылкой на экспертов пишет, что аферы приводят к многомиллиардным убыткам для страховых компаний и росту стоимости полисов для честных клиентов.

Страховые компании активно внедряют технологии, такие как искусственный интеллект и Big Data, для анализа данных и выявления подозрительных операций. Основными схемами мошенничества остаются подделка документов, инсценировка страховых случаев и завышение ущерба.