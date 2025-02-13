Обязательную маркировку звонков введут для защиты от мошенников
Обязательную маркировку звонков введут в России для защиты граждан от телефонного и интернет-мошенничества. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе заседания правительства.
Члены кабмина обсудили на заседании вопросы борьбы с телефонным и интернет-мошенничеством. Мишустин отметил, что правительство подготовило изменения в законодательство, которые направлены на предотвращение таких угроз.
По словам премьер-министра, это комплексный пакет мер, реализация которого рассчитана на ближайшее время.
«В частности вводится обязательная маркировка звонков, чтобы было видно от кого они поступают – от организаций или с международного виртуального номера. Информация станет отображаться, соответственно, на экране телефона», - сказал он.
Ранее экономист Денис Ракша в разговоре с НСН заявил, что закон о «периоде охлаждения» не будет эффективен в борьбе с телефонным мошенничеством, он, вероятно, рассчитан только на то, что человек передумает и сам откажется от кредита, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru