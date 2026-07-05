Звезда «Улиц разбитых фонарей» и «Бандитского Петербурга» Ибрагимов умер в 61 год

Актер сериалов «Бандитский Петербург» и «Тайны следствия» Руслан Ибрагимов скончался на 62-м году жизни. Об этом сообщает портал «Кино-Театр.ру».

Умерла актриса Екатерина Жемчужная

Согласно данным сайта, артиста не стало 25 июня 2026 года. Смерть Ибрагимова подтвердила и его коллега, актриса Юлия Нижельская.

Руслан Ибрагимов родился 9 мая 1965 года в Астрахани. В 2001 году он окончил Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства, освоив сразу две специальности - «Актер театра и кино» и «Режиссура». Это позволило ему в равной степени успешно реализовываться как на сцене, так и в режиссерском кресле.

Дебют Ибрагимова на экране состоялся в легендарном криминальном сериале «Бандитский Петербург», который мгновенно принес ему всероссийскую узнаваемость.

За свою карьеру артист принял участие в 44 кинопроектах. Его фильмография включает работы в таких народных телевизионных хитах, как «Улицы разбитых фонарей», «Ментовские войны» и «Тайны следствия», а также роли в драматических картинах «Ленинград 46» и «Шеф».

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ФОТО: РИА Новости
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