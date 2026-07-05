Начались съёмки последней части «Форсажа»

Актер поблагодарил поклонников за долгое ожидание и преданность. Он также рассказал, что съемочные группы уже вовсю трудятся на площадке.

«В течение последних трёх с половиной лет мы упорно работали, чтобы создать самый потрясающий финал», - отметил Вин Дизель.

Премьера одиннадцатой части, получившей название «Форсаж навсегда» (Fast Forever), запланирована на 17 марта 2028 года. Сценаристом заключительной ленты выступил Майкл Лессли, ранее работавший над сюжетом картины «Иллюзия обмана 3».

Ранее компании Peacock и Universal анонсировали сразу четыре сериала по вселенной «Форсаж», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

