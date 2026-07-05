Песков: Специальная военная операция превратилась в настоящую войну

«Идет война, это настоящая война. Вы знаете, почему война? Потому что начиналось все как специальная военная операция. Продолжается как война, потому что за Киевом стоит и Берлин, и Париж, и Гаага, и Осло, и, к сожалению, Вашингтон», - сказал Песков.

Представитель Кремля пояснил, что западные столицы не только поддерживают украинские власти, но и предоставляют им спутниковые данные, а также используют свою инфраструктуру для наведения иностранных вооружений на цели на территории России.

В связи с этим он подчеркнул, что в сложившихся условиях Москва должна трезво оценивать риски и четко осознавать, что киевский режим способен на любые действия.

Ранее Песков заявил, что Евросоюз трансформируется в военно-политико-экономический блок, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».