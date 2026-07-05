Песков: Специальная военная операция превратилась в настоящую войну
Специальная военная операция превратилась в настоящую войну, потому что Киеву помогает ряд западных стран. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков автору информационной службы «Вести» Павлу Зарубину.
«Идет война, это настоящая война. Вы знаете, почему война? Потому что начиналось все как специальная военная операция. Продолжается как война, потому что за Киевом стоит и Берлин, и Париж, и Гаага, и Осло, и, к сожалению, Вашингтон», - сказал Песков.
Представитель Кремля пояснил, что западные столицы не только поддерживают украинские власти, но и предоставляют им спутниковые данные, а также используют свою инфраструктуру для наведения иностранных вооружений на цели на территории России.
В связи с этим он подчеркнул, что в сложившихся условиях Москва должна трезво оценивать риски и четко осознавать, что киевский режим способен на любые действия.
Ранее Песков заявил, что Евросоюз трансформируется в военно-политико-экономический блок, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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