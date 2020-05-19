Россия стала предоставлять гражданство в два с половиной раза чаще

Россия за первые четыре месяца текущег года предоставила гражданство 215,9 тыс. человек. А это в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом пишет РБК, ссылаясь на статистику МВД. В январе—апреле 2019-го гражданство было предоставлено 85,9 тыс. человек.

Сообщается, что российское гражданство чаще всего получали жители самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также граждане Казахстана, Таджикистана, Армении, Киргизии и Белоруссии.