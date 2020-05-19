Россия стала предоставлять гражданство в два с половиной раза чаще
Россия за первые четыре месяца текущег года предоставила гражданство 215,9 тыс. человек. А это в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом пишет РБК, ссылаясь на статистику МВД. В январе—апреле 2019-го гражданство было предоставлено 85,9 тыс. человек.
Сообщается, что российское гражданство чаще всего получали жители самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также граждане Казахстана, Таджикистана, Армении, Киргизии и Белоруссии.
Ранее стало известно, что Минэкономразвития РФ прорабатывает законопроект, принятие которого позволит иностранным предпринимателям получать вид на жительство в России после покупки недвижимости. Об этом пишут «Известия».
Предполагается, что устанавливать, коммерческий или частный вид недвижимости должен будет приобрести инвестор, будет правительство. В Минэкономразвития подчёркивают, что не собираются устанавливать для иностранцев при оформлении ВНЖ ограничение по трудовой деятельности или получению дохода от инвестирования на территории страны, как делают другие государства.
Новые нормы могут вступить в силу в июле 2021 года.
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