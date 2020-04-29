СКР занялся публикациями о двойном гражданстве Мизулиной

Ранее в некоторых СМИ появилась информация, что Мизулина имеет вид на жительство в Бельгии. Сама сенатор заявила, что еще в середине января направила в Генпрокуратуру запрос по факту «сознательного распространения фейковой и клеветнической информации о наличии у нее двойного гражданства».



Отметим, что именно в Бельгии, по некоторым данным, живет и работает сын Мизулиной Николай. Сенатор, как правило, очень неохотно комментирует этот факт.



Тем не менее ранее она заявила, что ее что ее сын окончил МГИМО, Оксфорд, институт в Берне и работает международным юристом. По ее словам, патриотизм не определяется тем, живешь ты в России или нет.



В марте 2014 года Совет Европейского союза ввел санкции против Мизулиной. Сама она жаловалась, что из-за этого ее жизнь «сильно изменилась».

