СКР занялся публикациями о двойном гражданстве Мизулиной

Следственный комитет России инициировал проверку после появления в некоторых СМИ сообщений о том, что у члена Совета Федерации Елены Мизулиной помимо российского есть гражданство другой страны.

«По факту появления данных негативных публикаций проводится проверка», - сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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Ранее в некоторых СМИ появилась информация, что Мизулина имеет вид на жительство в Бельгии. Сама сенатор заявила, что еще в середине января направила в Генпрокуратуру запрос по факту «сознательного распространения фейковой и клеветнической информации о наличии у нее двойного гражданства».

Отметим, что именно в Бельгии, по некоторым данным, живет и работает сын Мизулиной Николай. Сенатор, как правило, очень неохотно комментирует этот факт.

Тем не менее ранее она заявила, что ее что ее сын окончил МГИМО, Оксфорд, институт в Берне и работает международным юристом. По ее словам, патриотизм не определяется тем, живешь ты в России или нет.

В марте 2014 года Совет Европейского союза ввел санкции против Мизулиной. Сама она жаловалась, что из-за этого ее жизнь «сильно изменилась».

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
ТЕГИ:Следственный КомитетГражданствоЕлена Мизулина
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