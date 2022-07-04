Россия снимет коронавирусные ограничения на пересечение границы с 15 июля

Российские власти приняли решение о снятии всех коронавирусных ограничений на пересечение границы с 15 июля. Об этом сообщает РИА ФАН.

Вирусолог заявил, что пандемия коронавируса ещё не закончилась

Отмечается, что, в частности, ПЦР-тесты на коронавирус не нужно будет сдавать прилетающим в Россию гражданам Белоруссии. При этом для граждан остальных государств такая мера будет сохраняться.

Ранее, 3 июля, за сутки в России выявили 3080 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает РЕН ТВ. При этом все ковидные ограничения были сняты 1 июля в связи понижением показателей заболеваемости до минимальных значений, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусРоссия
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