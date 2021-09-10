Россия с 21 сентября отменит ограничения на авиасообщение с Белоруссией
Россия с 21 сентября отменяет ограничения на авиасообщение с Белоруссией, введенные из-за пандемии коронавируса . Об этом сообщает оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения COVID-19.
«Правительством принято решение о снятии с 21 сентября 2021 года всех ограничений на авиационное сообщение с Белоруссией», - цитирует сообщение Оперштаба «Интерфакс».
О том, что авиасообщение будет восстановлено в доковидном объеме, накануне заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции после встречи с главой Белоруссии Александром Лукашенко. При этом Путин не уточнил дату возобновления перевозок.
«До того, как эти ковидные ограничения были введены, у нас в неделю было свыше 200 рейсов, сейчас - 36. Я не думаю, что доковидный уровень восстановится за два дня, это зависит от рынка, но, полагаю, этот процесс пойдет быстро», - пояснил Путин.
Вчера Путин и Лукашенко заявили о согласовании всех 28 программ по Союзному государству. Российский президент по итогам встречи не исключил вероятность создания единого Союзного парламента.
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