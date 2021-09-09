Главные темы переговоров Путина и Лукашенко

Владимир Путин и Александр Лукашенко заявили о согласовании всех 28 программ по Союзному государству. Об этом Путин заявил на пресс-конференции по итогам переговоров, которые прошли в Москве ранее в четверг.

Президенты договорились об интеграции валютных систем, единой макроэкономической политике, принципах взимания косвенных налогов и даже борьбе с терроризмом.

"В конечном итоге это придаст мощный импульс, стимул дальнейшему росту экономик двух стран, будет способствовать увеличению производительности труда, послужит интересам крупного, среднего и малого бизнеса, поможет в создании дополнительных рабочих мест", - цитирует Путина РИА Новости.

Кроме того, Путин отметил создание "единых подходов к законодательству в области трудовых отношений, охраны труда, занятости населения, социального страхования, пенсионного обеспечения, поддержки семей с детьми".

Также Лукашенко и Путин намерены укреплять совместное оборонное пространство и обеспечивать безопасность на границах обеих стран.

"Эти учения не направлены против кого бы то ни было, но их проведение логично в условиях, когда другие объединения, НАТО например, активно наращивают свое военное присутствие вблизи границ Союзного государства и пространства ОДКБ", - заявил российский лидер.

Лукашенко, в свою очередь, заявил, что чувствует себя "равноправным партнером" в Союзном государстве. Также стало известно о кредите для Белоруссии. "Общий объем кредитов с сентября текущего года до конца 2022 года составит где-то около 630 миллионов долларов, 630-640 миллионов долларов", - рассказал Путин.

Кроме того, Путин не исключил вероятность создания единого Союзного парламента.