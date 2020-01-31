Россия с 1 февраля ограничит авиасообщение с Китаем

В обратную сторону будут летать только регулярные рейсы китайских авиалиний в аэропорт «Шереметьево», передает «Интерфакс».

Ранее стало известно, что «Шереметьево» для рейсов из Китая выделен отдельный терминал – F.

Голикова 31 января объявила, что в России подтвердились два случая заражения коронавирусом. Заболевшие – граждане Китая, один был выявлен в Тюмени, другой - в Забайкалье.

