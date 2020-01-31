Россия с 1 февраля ограничит авиасообщение с Китаем
Власти РФ с 1 февраля ограничивают авиасообщение с Китаем, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. По её словам, останутся только регулярные рейсы «Аэрофлота» в Пекин, Шанхай, Гонконг и Гуанчжоу.
В обратную сторону будут летать только регулярные рейсы китайских авиалиний в аэропорт «Шереметьево», передает «Интерфакс».
Ранее стало известно, что «Шереметьево» для рейсов из Китая выделен отдельный терминал – F.
Голикова 31 января объявила, что в России подтвердились два случая заражения коронавирусом. Заболевшие – граждане Китая, один был выявлен в Тюмени, другой - в Забайкалье.
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