Россия с 1 февраля ограничит авиасообщение с Китаем

31 января 202015:55

Власти РФ с 1 февраля ограничивают авиасообщение с Китаем, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. По её словам, останутся только регулярные рейсы «Аэрофлота» в Пекин, Шанхай, Гонконг и Гуанчжоу.

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В обратную сторону будут летать только регулярные рейсы китайских авиалиний в аэропорт «Шереметьево», передает «Интерфакс».

Ранее стало известно, что «Шереметьево» для рейсов из Китая выделен отдельный терминал – F.

Голикова 31 января объявила, что в России подтвердились два случая заражения коронавирусом. Заболевшие – граждане Китая, один был выявлен в Тюмени, другой - в Забайкалье.

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ФОТО: РИА Новости/Максим Блинов
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