Житель Курской области подорвался на замаскированной под пакет мине

Житель села Званное Глушковского района подорвался на оставленной ВСУ мине, замаскированной под пакет, и получил несовместимые с жизнью травмы. Об этом в своем Telegram-канале заявил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

Житель Шебекино пострадал при обстреле ВСУ

Он напомнил, что обстановка в приграничных районах области остается крайне опасной, саперы Вооруженных сил России обезвреживают десятки тысяч неразорвавшихся боеприпасов ежедневно. «Пожалуйста, не возвращайтесь в приграничье, пока там не станет полностью безопасно! Берегите себя!» — призвал Хинштейн.

Ранее обломки беспилотника упали в Туле, в результате происшествия пострадала женщина, госпитализация ей не потребовалась, сообщил RT.

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ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
ТЕГИ:ПроисшествияВСУКурская ОбластьАлександр Хинштейн

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