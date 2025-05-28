Житель Курской области подорвался на замаскированной под пакет мине

Он напомнил, что обстановка в приграничных районах области остается крайне опасной, саперы Вооруженных сил России обезвреживают десятки тысяч неразорвавшихся боеприпасов ежедневно. «Пожалуйста, не возвращайтесь в приграничье, пока там не станет полностью безопасно! Берегите себя!» — призвал Хинштейн.

Ранее обломки беспилотника упали в Туле, в результате происшествия пострадала женщина, госпитализация ей не потребовалась, сообщил RT.

