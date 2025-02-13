Россия при посредничестве Катара передала Украине восемь детей
Восемь детей в возрасте от пяти до 15 лет отправились из России к родственникам на Украину. Об этом в своём Telegram-канале заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.
Она отметила, что воссоединение было осуществлено при посредничестве Катара, представители которого «участвуют в переговорах с украинской стороной, сопровождают детей, несут транспортные и другие расходы».
По её словам, всего близким на Украине и в других странах были переданы 95 детей из 75 семей, и 15 детей из 10 семей - в России.
Ранее Львова-Белова заявила, что трое детей, оставшихся без родительского попечения на Шри-Ланке, смогли воссоединиться с мамой и вернуться домой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Депутаты поддержали право микрокредитных организаций выдавать ипотеку
- Экс-работника оборонного предприятия Перми обвинили в сотрудничестве с Украиной
- Путин пожелал удачи Богомазу на выборах брянского губернатора на третий срок
- Богомаз заявил, что за январь ВСУ 700 раз атаковали Брянскую область
- В РКН сообщили, что в 2024 году было удалено или заблокировано свыше 704 тысяч сайтов
- «Чумовой капитал» ввели в Ненецком округе для молодых семей оленеводов
- В Санкт-Петербурге загорелся лакокрасочный завод
- Зону действия ЧС расширили в Брянской области на фоне атак ВСУ
- Мэр Оренбурга Сергей Салмин уйдет добровольцем на СВО
- Почти пять тысяч экспонатов эвакуировали из музеев в приграничье Курской области
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru