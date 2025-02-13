Россия при посредничестве Катара передала Украине восемь детей

Она отметила, что воссоединение было осуществлено при посредничестве Катара, представители которого «участвуют в переговорах с украинской стороной, сопровождают детей, несут транспортные и другие расходы».

По её словам, всего близким на Украине и в других странах были переданы 95 детей из 75 семей, и 15 детей из 10 семей - в России.

Ранее Львова-Белова заявила, что трое детей, оставшихся без родительского попечения на Шри-Ланке, смогли воссоединиться с мамой и вернуться домой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

