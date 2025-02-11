Москалькова заявила о работе с Украиной по гумкоридору в Курской области

Как уточнила Москалькова, работа в этом направлении идёт «самым плотным образом» с участием Международного комитета Красного Креста. Президент Украины Владимир Зеленский в начале февраля заявил, что Киев готов к сотрудничеству с Москвой по вопросу создания гуманитарного коридора для россиян с приграничных территорий Курской области. Однако, по его словам, российская сторона не делала соответствующий официальный запрос.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», после этого представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Россия делает все возможное для помощи жителям тех курских территорий, куда в начале августа 2024 года вторглись подразделения ВСУ.

