Москалькова заявила о работе с Украиной по гумкоридору в Курской области
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила о взаимодействии с украинской стороной по поводу возможной организации гуманитарного коридора для жителей Курской области, который оказались на территории, занятой Вооруженными силами Украины. Омбудсмен заявила представителям СМИ, что в этом плане есть надежда на положительное решение.
Как уточнила Москалькова, работа в этом направлении идёт «самым плотным образом» с участием Международного комитета Красного Креста. Президент Украины Владимир Зеленский в начале февраля заявил, что Киев готов к сотрудничеству с Москвой по вопросу создания гуманитарного коридора для россиян с приграничных территорий Курской области. Однако, по его словам, российская сторона не делала соответствующий официальный запрос.
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», после этого представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Россия делает все возможное для помощи жителям тех курских территорий, куда в начале августа 2024 года вторглись подразделения ВСУ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru