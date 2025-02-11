Москалькова заявила о работе с Украиной по гумкоридору в Курской области

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила о взаимодействии с украинской стороной по поводу возможной организации гуманитарного коридора для жителей Курской области, который оказались на территории, занятой Вооруженными силами Украины. Омбудсмен заявила представителям СМИ, что в этом плане есть надежда на положительное решение.

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Как уточнила Москалькова, работа в этом направлении идёт «самым плотным образом» с участием Международного комитета Красного Креста. Президент Украины Владимир Зеленский в начале февраля заявил, что Киев готов к сотрудничеству с Москвой по вопросу создания гуманитарного коридора для россиян с приграничных территорий Курской области. Однако, по его словам, российская сторона не делала соответствующий официальный запрос.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», после этого представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Россия делает все возможное для помощи жителям тех курских территорий, куда в начале августа 2024 года вторглись подразделения ВСУ.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
ТЕГИ:УкраинаКурская ОбластьТатьяна Москалькова

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