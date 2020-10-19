Россия потеряет 600 миллиардов рублей из-за отсутствия иностранных туристов
Туристическая отрасль России недосчитается 600 миллиардов рублей из-за международных ограничений и отсутствия иностранных туристов. Об этом в интервью РБК рассказала глава Ростуризма Зарина Догузова.
По ее словам, такой прогноз связан с медленным восстановлением туристических потоков из-за эпидемиологической ситуации в мире. Глава Ростуризма отметила, что дальнейшее развитие ситуации зависит от возможного закрытия границ.
Ранее Догузова в эфире НСН рассказала, что правительство выделило на поддержку туроператоров более миллиарда рублей.
Также СМИ сообщали, что российская туристическая отрасль до 2030 года может получить более 2 триллионов рублей частных инвестиций.
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