Россия потеряет 600 миллиардов рублей из-за отсутствия иностранных туристов

Туристическая отрасль России недосчитается 600 миллиардов рублей из-за международных ограничений и отсутствия иностранных туристов. Об этом в интервью РБК рассказала глава Ростуризма Зарина Догузова.

По ее словам, такой прогноз связан с медленным восстановлением туристических потоков из-за эпидемиологической ситуации в мире. Глава Ростуризма отметила, что дальнейшее развитие ситуации зависит от возможного закрытия границ.

Ранее Догузова в эфире НСН рассказала, что правительство выделило на поддержку туроператоров более миллиарда рублей.

Также СМИ сообщали, что российская туристическая отрасль до 2030 года может получить более 2 триллионов рублей частных инвестиций.