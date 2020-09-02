Россия поставила в другие страны по 1-2 тысячи доз вакцины от COVID-19
Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что Россия поставила ряду стран по 1-2 тысячи доз вакцины от коронавируса для апробации.
Как рассказал министр в интервью телеканалу НТВ, российская вакцина уже поставляется в иностранные государства.
Министр также сообщил, что сделал сам прививку от коронавируса. По его словам, в первый вечер у него слегка поднялась температура, но потом все было хорошо.
Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи, выпускаемую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название «Спутник –V».
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