Более 3 тысяч москвичей подали заявки на вакцинацию от COVID-19
В Москве более 3 тысяч добровольцев подали заявки на вакцинацию от COVID-19 российской зарегистрированной вакциной. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на столичный депздрав.
По данным агентства, врачи проводят отбор заявок по медицинским показаниям, их одобряют в случае отсутствия протипоказаний. В течение полугода добровольцы будут находиться под медицинским наблюдением.
Уточняется, что добровольцами могут стать граждане от 18 лет.
Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи, выпускаемую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название «Спутник –V».
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