Россия поднялась на третье место в мире по числу заразившихся COVID-19

В России за минувшие сутки выявили 11 656 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом заявили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19 в нашей стране. Таким образом общее число инфицированных в РФ увеличилось до 221 344 человек.

При этом, Россия, обойдя Великобританию и Италию, поднялась на третье место в мире по числу подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом пишет ТАСС, основываясь на статистике странан, в которых выявлены случаи инфицирования.

Так, власти Великобритании сообщали о 219 183 зараженных, в Италии - о 219 070 подтвержденных случаях. Однако две эти страны пока не публиковали данные по зараженным COVID-19 за понедельник, 11 мая.