Россия поднялась на третье место в мире по числу заразившихся COVID-19

В России за минувшие сутки выявили 11 656 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом заявили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19 в нашей стране. Таким образом общее число инфицированных в РФ увеличилось до 221 344 человек.

При этом, Россия, обойдя Великобританию и Италию, поднялась на третье место в мире по числу подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом пишет ТАСС, основываясь на статистике странан, в которых выявлены случаи инфицирования.

Так, власти Великобритании сообщали о 219 183 зараженных, в Италии - о 219 070 подтвержденных случаях. Однако две эти страны пока не публиковали данные по зараженным COVID-19 за понедельник, 11 мая.

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Между тем, в китайском городе Ухань, где после долгого перерыва второй день подряд регистрируют локальные заражения COVID-19, за прошедшие сутки выявлено пять новых подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. Об этом заявили в комитете по вопросам здравоохранения провинции Хубэй. В общей сложности на территории Китая за сутки было зафиксировано 17 новых случаев и 10 бессимптомных больных.

Напомним, распространение коронавируса началось в конце декабря из китайского Уханя. Город был закрыт на карантин и находился в изоляции в течение 76 дней.


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ФОТО: pixabay.com
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