Рекордное число зараженных COVID-19 вылечилось в Москве за сутки

За минувшие сутки в Москве вылечились 4 032 пациента с коронавирусной инфекцией – это показатель, по словам заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, стал рекордным.

Таким образом общее число выздоровевших в мегаполисе увеличилось до 17 822 человек, отмечает РИА Новости.