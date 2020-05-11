Рекордное число зараженных COVID-19 вылечилось в Москве за сутки
За минувшие сутки в Москве вылечились 4 032 пациента с коронавирусной инфекцией – это показатель, по словам заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, стал рекордным.
Таким образом общее число выздоровевших в мегаполисе увеличилось до 17 822 человек, отмечает РИА Новости.
Напомним, по данным на 10 мая, в России было зарегистрировано более 11 тысяч новых случаев заражения коронавирусной инфекций. Об этом заявили в оперштабе по борьбе с распространением COVID-19 в нашей стране. Общее число инфицированных в РФ составляет 209 688.
Наибольшее число новых случаев было зафиксировано в Москве — 5 551, ещё 1133 — в Подмосковье. На третьем месте — Санкт-Петербург, где выявлено 414 инфицированных, пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru