Россия поднимет тему детей Донбасса на заседании Совбеза ООН 6 декабря

Как отметил дипломат, Запад 6 декабря созвал заседание СБ ООН по Украине, «выбрав в качестве темы гуманитарные вопросы и защиту детей». По мнению Полянского, Москву будут критиковать из-за ударов по объектам украинской инфраструктуры, отмечает телеканал «360».

«Про детей Донбасса, понятное дело, не вспомнят, но мы напомним. Да и в целом нам как всегда есть что сказать, в том числе и по украинским детям, от разговора по украинскому кризису мы в СБ не уходим и поднимаем те его аспекты, которые доставляют западникам дискомфорт», — написал дипломат в своем Telegram-канале.

Заседание СБ ООН состоится во вторник в 18:00 по московскому времени, отмечает РИА ФАН.

