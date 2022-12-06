Россия поднимет тему детей Донбасса на заседании Совбеза ООН 6 декабря
Россия на заседании Совета безопасности ООН по Украине поднимет тему детей Донбасса. Об этом заявил первый зампостпреда РФ при международной организации Дмитрий Полянский.
Как отметил дипломат, Запад 6 декабря созвал заседание СБ ООН по Украине, «выбрав в качестве темы гуманитарные вопросы и защиту детей». По мнению Полянского, Москву будут критиковать из-за ударов по объектам украинской инфраструктуры, отмечает телеканал «360».
«Про детей Донбасса, понятное дело, не вспомнят, но мы напомним. Да и в целом нам как всегда есть что сказать, в том числе и по украинским детям, от разговора по украинскому кризису мы в СБ не уходим и поднимаем те его аспекты, которые доставляют западникам дискомфорт», — написал дипломат в своем Telegram-канале.
Заседание СБ ООН состоится во вторник в 18:00 по московскому времени, отмечает РИА ФАН.
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