Россия поднимет тему детей Донбасса на заседании Совбеза ООН 6 декабря

Россия на заседании Совета безопасности ООН по Украине поднимет тему детей Донбасса. Об этом заявил первый зампостпреда РФ при международной организации Дмитрий Полянский.

Полянский назвал постпреда Украины при ООН неконструктивно настроенным человеком

Как отметил дипломат, Запад 6 декабря созвал заседание СБ ООН по Украине, «выбрав в качестве темы гуманитарные вопросы и защиту детей». По мнению Полянского, Москву будут критиковать из-за ударов по объектам украинской инфраструктуры, отмечает телеканал «360».

«Про детей Донбасса, понятное дело, не вспомнят, но мы напомним. Да и в целом нам как всегда есть что сказать, в том числе и по украинским детям, от разговора по украинскому кризису мы в СБ не уходим и поднимаем те его аспекты, которые доставляют западникам дискомфорт», — написал дипломат в своем Telegram-канале.

Заседание СБ ООН состоится во вторник в 18:00 по московскому времени, отмечает РИА ФАН.

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ФОТО: РИА Новости/Роман Махмутов
ТЕГИ:ДетиДонбассСовбез ООН
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