Полянский назвал постпреда Украины при ООН неконструктивно настроенным человеком
Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский назвал постпреда Украины при ООН Сергея Кислицу крайне неконтактным и неконструктивно настроенным человеком. Об этом российский дипломат заявил в интервью «Ленте.ру».
По словам Полянского, представительство РФ никак не взаимодействовало с Кислицей с момента прибытия последнего в Нью-Йорк. Дипломат отметил, что его украинский коллега был неконструктивно настроен даже до начала российской спецоперации.
Кроме того, Полянский назвал Кислицу далеко не самым популярным человеком в местном дипкорпусе ООН.
«Просто сейчас он оказался в центре внимания, поскольку других представителей Украины в ООН нет», — указал дипломат.
Ранее Кислица в соцсетях назвал «одной из ужасных обязанностей» выслушивать речь представителя РФ и сопроводил пост своей фотографией, на которой он одет в футболку с нецензурной надписью и демонстрирует неприличный жест, напоминает РИА ФАН. Полянский высмеял украинского постпреда, иронично назвав его «видным украинским дипломатом, высокопоставленным сотрудником внешнеполитической службы Украины», пишет Ura.ru.
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