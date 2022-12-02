Полянский назвал постпреда Украины при ООН неконструктивно настроенным человеком

По словам Полянского, представительство РФ никак не взаимодействовало с Кислицей с момента прибытия последнего в Нью-Йорк. Дипломат отметил, что его украинский коллега был неконструктивно настроен даже до начала российской спецоперации.

Кроме того, Полянский назвал Кислицу далеко не самым популярным человеком в местном дипкорпусе ООН.

«Просто сейчас он оказался в центре внимания, поскольку других представителей Украины в ООН нет», — указал дипломат.

Ранее Кислица в соцсетях назвал «одной из ужасных обязанностей» выслушивать речь представителя РФ и сопроводил пост своей фотографией, на которой он одет в футболку с нецензурной надписью и демонстрирует неприличный жест, напоминает РИА ФАН. Полянский высмеял украинского постпреда, иронично назвав его «видным украинским дипломатом, высокопоставленным сотрудником внешнеполитической службы Украины», пишет Ura.ru.

