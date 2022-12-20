Россия перестала признавать украинские аттестаты и дипломы

Действие соглашения между РФ и Украиной о взаимном признании и эквивалентности документов об образовании прекращено, следует из официального сообщения МИД РФ.

Соглашение было подписано в Москве 26 мая 2000 года.

В Госдуме рассказали, могут ли россияне сегодня учиться за рубежом

Также перестали взаимно признаваться странами и ученые степени.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по науке и высшему образованию Олег Смолин в пресс-центре НСН рассказал, что россияне сегодня могут поехать учиться в Китай. Он отметил, что с Европой и Америкой дела в этом плане обстоят сложнее.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинавузыОбразование
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