Россия перестала признавать украинские аттестаты и дипломы
Действие соглашения между РФ и Украиной о взаимном признании и эквивалентности документов об образовании прекращено, следует из официального сообщения МИД РФ.
Соглашение было подписано в Москве 26 мая 2000 года.
Также перестали взаимно признаваться странами и ученые степени.
Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по науке и высшему образованию Олег Смолин в пресс-центре НСН рассказал, что россияне сегодня могут поехать учиться в Китай. Он отметил, что с Европой и Америкой дела в этом плане обстоят сложнее.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru