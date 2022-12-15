В Госдуме рассказали, могут ли россияне сегодня учиться за рубежом

Первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по науке и высшему образованию Олег Смолин в пресс-центре НСН рассказал, что россияне сегодня могут поехать учиться в Китай.

«Россияне за рубежом сегодня учатся, но мы понимаем прекрасно, что возможности обучения в европейских и американских университетах сведены к минимуму. Учатся активно в Китае, в некоторых других странах, но не в тех, которые сами себя отнесли к недружественным»,- рассказал он.

Бюрократия увеличивает расходы образовательных учреждений и занимает лишнее время учителя, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по науке и высшему образованию Олег Смолин ранее в пресс-центре НСН.

