В Госдуме рассказали, могут ли россияне сегодня учиться за рубежом
Первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по науке и высшему образованию Олег Смолин отметил, что Китай открыт для этих целей, с Европой и Америкой сложнее.
Первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по науке и высшему образованию Олег Смолин в пресс-центре НСН рассказал, что россияне сегодня могут поехать учиться в Китай.
«Россияне за рубежом сегодня учатся, но мы понимаем прекрасно, что возможности обучения в европейских и американских университетах сведены к минимуму. Учатся активно в Китае, в некоторых других странах, но не в тех, которые сами себя отнесли к недружественным»,- рассказал он.
Бюрократия увеличивает расходы образовательных учреждений и занимает лишнее время учителя, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по науке и высшему образованию Олег Смолин ранее в пресс-центре НСН.
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