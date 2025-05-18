В МВД объяснили, как правильно расписываться в паспорте

Уточняется, что прочерк допускается, только если россиянин не имеет возможности в силу физической неспособности проставить подпись. При этом в МВД добавили, что, если гражданин решил заменить подпись или она была изменена естественным путем, новый паспорт оформлять не нужно.

Ранее президент России Владимир Путин издал указ об упрощении получения российского гражданства для Абхазии и Южной Осетии, передают «Известия».