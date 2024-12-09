Россия передала Украине тела погибших при крушении Ил-76 пленных

Россия передала Украине тела военнопленных, которые погибли в результате крушения самолета Ил-76 в январе. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в беседе с РИА Новости.

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«Они переданы... я при этом присутствовала», — заявила омбудсмен.

Москалькова добавила, что Москва и Киев продолжат обмены телами погибших в ходе специальной военной операции.

Ранее уполномоченный рассказала, что Украина затягивает обмен пленными с Россией. По словам Москальковой, Киев отказывается забирать 630 своих солдат, омбудсмен опубликовала список этих пленных, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПленныеУкраинаРоссияТатьяна Москалькова

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