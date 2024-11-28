Россия передала Украине семь детей в рамках процесса воссоединения семей

Россия при посредничестве Катара передала Украине семь детей в рамках процесса воссоединения семей. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что процедура передачи прошла в посольстве Катара в Москве. На мероприятии присутствовали посол Катара в РФ Ахмед бен Насер бен Джасим Аль Тани и сотрудники аппарата уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Доха пообещала продолжить работу по воссоединению семей.

Накануне Украина передала России двух детей из зоны специальной военной операции, они воссоединились со своими семьями.

