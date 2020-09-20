Россия открывает воздушные границы с Белоруссией, Казахстаном и Киргизией

Планируется, что самолеты будут летать в эти страны раз в неделю.

«Вывозные рейсы» будут отменены в связи с тем, что россияне смогут вернуться в страну регулярным авиасообщением.

Также сообщается, что с 27 сентября Россия возобновит авиасообщение с Южной Кореей - через Сеул.

Напомним, воздушные границы с Белоруссией Россия закрыла 30 марта. Решение принято в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса.

