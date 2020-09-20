Россия открывает воздушные границы с Белоруссией, Казахстаном и Киргизией

Россия 21 сентября откроет воздушные границы с Белоруссией, Казахстаном и Киргизией и возобновит с ними авиасообщение. Также прекратятся «вывозные рейсы», сообщают «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу правительства РФ.

«По итогам заседания принято решение о возобновлении на взаимной основе международного авиасообщения с 21 сентября с Казахстаном (г.Нур-Султан), Киргизией (г.Бишкек) и Белоруссией (г.Минск)», — говорится в официальном сообщении.

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Планируется, что самолеты будут летать в эти страны раз в неделю.

«Вывозные рейсы» будут отменены в связи с тем, что россияне смогут вернуться в страну регулярным авиасообщением.

Также сообщается, что с 27 сентября Россия возобновит авиасообщение с Южной Кореей - через Сеул.

Напомним, воздушные границы с Белоруссией Россия закрыла 30 марта. Решение принято в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса.

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ФОТО: РИА Новости/Евгений Биятов
ТЕГИ:БелоруссияРоссияАвиапассажиры
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