В Госдуме рассказали о скором открытии границы с Белоруссией

Решение о возобновлении регулярного авиасообщения между Россией и Белоруссией может быть принято «уже в ближайшее время», заявил глава комитета Госдумы по делам СНГ, связям с соотечественниками и евразийской интеграции Леонид Калашников.

По его словам, Москва и Минск уже провели переговоры по этому вопросу, пишут «Известия».

Как утверждает зампред комитета Виктор Водолацкий, решение об открытии границы примут во время визита президента Белоруссии Александра Лукашенко в Москву.

Лукашенко ранее обещал расставить все точки над i по важным вопросам на предстоящей встрече с российским коллегой Владимиром Путиным. Глава МИД Сергей Лавров на днях рассказал, что она планируется в ближайшие пару недель – то есть до середины сентября, уточняет RT.

