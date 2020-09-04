В Госдуме рассказали о скором открытии границы с Белоруссией
Решение о возобновлении регулярного авиасообщения между Россией и Белоруссией может быть принято «уже в ближайшее время», заявил глава комитета Госдумы по делам СНГ, связям с соотечественниками и евразийской интеграции Леонид Калашников.
По его словам, Москва и Минск уже провели переговоры по этому вопросу, пишут «Известия».
Как утверждает зампред комитета Виктор Водолацкий, решение об открытии границы примут во время визита президента Белоруссии Александра Лукашенко в Москву.
Лукашенко ранее обещал расставить все точки над i по важным вопросам на предстоящей встрече с российским коллегой Владимиром Путиным. Глава МИД Сергей Лавров на днях рассказал, что она планируется в ближайшие пару недель – то есть до середины сентября, уточняет RT.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,0 млн+5 110 / сут.
Умерли
17 649+121 / сут.
Выздоровели
833 тыс.+5 812 / сут.
- ФСБ задержала 13 подозреваемых в подготовке нападений на школы
- Собянин предрек осложнение ситуации с COVID-19 этой осенью
- В России выявлены ещё 5,1 тысячи заболевших COVID-19
- Аналитики дали неутешительный прогноз по курсу рубля
- СК передал в транспортное управление заявление о покушении на убийство Навального
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru