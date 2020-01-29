Россия ограничивает железнодорожное сообщение с Китаем

29 января 202021:47

Железнодорожное сообщение России с Китаем будет ограничено с 31 января. Соответствующее заявление сделала вице-премьер Татьяна Голикова по итогам заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения нового коронавируса в РФ, сообщает Интерфакс.

По словам Голиковой, с ближайшей пятницы будут приостановлены все железнодорожные маршруты с Китаем, кроме прямого поезда Москва-Пекин и обратно.

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Также в пяти регионах Дальнего Востока (Амурской и Еврейской автономной областях, Хабаровском, Приморском и Забайкальском краях) на длительный срок закроют пешеходные и автомобильные границы с Китаем.

Голикова уточнила, что решение об авиасообщении с КНР будет принято 31 января после очередного заседания штаба, на котором уточнят число возвращающихся на родину россиян. Как отмечает "Вечерняя Москва", ранее ряд авиакомпаний, в том числе Swiss, Austrian Airlines, Lufthansa, приостановили перелеты с Китаем.

Кроме того, решением штаба будут продлены до 1 марта каникулы китайских студентов, уехавших из России домой.

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ФОТО: РИА Новости//Георгий Зимарев
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