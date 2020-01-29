Россия ограничивает железнодорожное сообщение с Китаем

Железнодорожное сообщение России с Китаем будет ограничено с 31 января. Соответствующее заявление сделала вице-премьер Татьяна Голикова по итогам заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения нового коронавируса в РФ, сообщает Интерфакс.

По словам Голиковой, с ближайшей пятницы будут приостановлены все железнодорожные маршруты с Китаем, кроме прямого поезда Москва-Пекин и обратно.