Россия ограничивает железнодорожное сообщение с Китаем
Железнодорожное сообщение России с Китаем будет ограничено с 31 января. Соответствующее заявление сделала вице-премьер Татьяна Голикова по итогам заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения нового коронавируса в РФ, сообщает Интерфакс.
По словам Голиковой, с ближайшей пятницы будут приостановлены все железнодорожные маршруты с Китаем, кроме прямого поезда Москва-Пекин и обратно.
Также в пяти регионах Дальнего Востока (Амурской и Еврейской автономной областях, Хабаровском, Приморском и Забайкальском краях) на длительный срок закроют пешеходные и автомобильные границы с Китаем.
Голикова уточнила, что решение об авиасообщении с КНР будет принято 31 января после очередного заседания штаба, на котором уточнят число возвращающихся на родину россиян. Как отмечает "Вечерняя Москва", ранее ряд авиакомпаний, в том числе Swiss, Austrian Airlines, Lufthansa, приостановили перелеты с Китаем.
Кроме того, решением штаба будут продлены до 1 марта каникулы китайских студентов, уехавших из России домой.
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