СМИ: в южной части Израиля освободили заложников
8 октября 202303:12
Граждан Израиля, которых держали в заложниках в Беэри на юге страны, освободили, сообщает Haaretz.
По данным издания, военные Палестины отпустили их. Это произошло спустя несколько часов после захвата.
Ранее глава правительства Израиля Биньямин Нетаньях заявил, что первая фаза операции «Железные мечи» подошла к концу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru