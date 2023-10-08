СМИ: в южной части Израиля освободили заложников

Граждан Израиля, которых держали в заложниках в Беэри на юге страны, освободили, сообщает Haaretz.

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По данным издания, военные Палестины отпустили их. Это произошло спустя несколько часов после захвата.

Ранее глава правительства Израиля Биньямин Нетаньях заявил, что первая фаза операции «Железные мечи» подошла к концу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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