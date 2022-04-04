Россия объявила о возобновлении авиасообщения с 52 странами

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что с 9 апреля Россия отменит введённые из-за пандемии ограничения на регулярные и чартерные полёты в 52 страны, сообщает ТАСС.

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По его словам, снижение уровня заболеваемости коронавирусом позволяет расширять направления, доступные российским авиакомпаниям.

«Мы возобновляем авиасообщение с 52 странами, включая Аргентину, Индию, Китай, ЮАР и другие дружественные для нас государства», - подчеркнул Мишустин.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым российские авиакомпании теперь могут платить рублями за покупку или аренду иностранных самолётов, сообщает RT.

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Фото: facebook.com/UralAirlines
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